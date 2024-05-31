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Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden, 'Ciciş kardeşler' den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Ersoy Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 17:26 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 18:29
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

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Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi.

KABİN MEMURUNA SALDIRDI
Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu.

Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI
İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

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