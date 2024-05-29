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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 19:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 19:49

Bursa Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de kan donduran cinayet! Cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü!

Bursa, Nilüfer'de bir evde yaşanan trajediyle sarsıldı: 3 küçük kardeş ölü bulundu. Polise teslim olan baba, cinayetleri itiraf etti. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet getiren baba polise teslim olmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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