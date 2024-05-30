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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:46 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gastroshow’da konuştu: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor"

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla bugün başladı. Bakan Ersoy, "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor." dedi. TEM Turkuvaz Medya Merkezi’nde iki gün sürecek olan zirvede, Türk gastronomi dünyasına yön veren isimler, uluslararası mutfaklardan, modern Türk mutfağına, sokak lezzetlerinden sağlıklı beslenmeye, gastronomi turizminden sanat gastronomisine kadar pek çok farklı konuyu derinlemesine ele alacak.

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