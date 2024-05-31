Jose Mourinho Fenerbahçe’de! İmzalar atıldı: İşte anlaşma detayları

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8-9 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde adaylar mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım oldu.



Özellikle Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu teknik direktör Jose Mourinho'ydu. Hatta Yıldırım düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a bir teklif yapmış ve Portekizli teknik adamın ücretini yarı yarıya ödemeyi önermişti.