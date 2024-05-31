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Jose Mourinho Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı: İşte anlaşma detayları

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın en büyük kozlarından biri olan teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Ancak transferi bitiren mevcut yönetim oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:57 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 11:12
Jose Mourinho Fenerbahçe’de! İmzalar atıldı: İşte anlaşma detayları

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 8-9 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde adaylar mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım oldu.


Özellikle Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu teknik direktör Jose Mourinho'ydu. Hatta Yıldırım düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a bir teklif yapmış ve Portekizli teknik adamın ücretini yarı yarıya ödemeyi önermişti.


İMZAYI ATTI!

Fenerbahçe'de teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mevcut yönetim, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Sportif direktör Mario Branco, 'Special One' ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere Londra'ya gidiyor.


KARTAL'A VEDA!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan İsmail Kartal ile de yollar ayrılıyor. 1 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adama veda klibi hazırlandı.


İTALYANLAR DA AÇIKLADI

Son olarak Di Marzio'nun duyurduğu habere göre de Kanarya'nın, Mourinho ile anlaştığı aktarıldı.

Haberin detayında sarı-lacivertlilerin Portekizli hoca ile 2 yıllık anlaşma üzerinde el sıkıştığı belirtildi.

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