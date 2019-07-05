ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem05.07.2019 01:04
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