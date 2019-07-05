ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem 05.07.2019 01:04

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.