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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem

05.07.2019 01:04

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.


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