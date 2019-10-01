5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 01.10.2019 19:55

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Türkiye'de gündemin ilk maddesi deprem oldu. 5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'e konuştu.

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından milyonlar ''büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?'' sorusunun yanıtını arıyor.

Konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, ''Aslında şu an için bizim beklentimiz bir artçı deprem etkinliğinin bu haliyle devam etmesi yani bunun dışında çok daha büyük bir deprem beklentisi içinde değiliz. Dolayısıyla şu anda hem AFAD hem Kandilli Rasathanesi hem de bizim Kocaeli Üniversitesi'nin bölgedeki deprem ağları artçı deprem etkinliklerini izliyorlar ve aynı zamanda Marmara'da meydana gelen diğer başka depremleri de kaydederek deprem oluş düzenlerini anlamaya çalışıyorlar.

Hangi çalışmalar yapılırsa yapılsın, depremin biz zamanını bilemeyeceğiz dolayısıyla İstanbul halkının mutlaka Marmara'da bir gün bir depremle karşı karşıya kalacağını unutmaması gerekiyor'' dedi.