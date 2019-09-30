Mega kent İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. Bilim insanları, korkutan açıklamayı yaptı. Kandilli, "Beklenen sona yaklaşıyoruz" derken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) gelen açıklamada İstanbul'da 7'den büyük bir depremin yaşanacağı vurgulandı. Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından vatandaşlar evlerini güvenceye almak için kollarını sıvadı. İstanbul'da deprem sigortası yaptıranların sayısında büyük artış yaşandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, deprem sonrası İstanbul'da, 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Vatandaşların sigorta için yoğun başvuru yaptığı, poliçe sayısında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığı açıklandı.
15 BİNA MÜHÜRLENDİ
Arnavutköy'de hasarlı 15 bina ile bir okul mühürlendi. Binaların akıbetine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı incelemelerden sonra karar verileceği belirtildi.
KOLON VE KİRİŞLERİ ÇÜRÜMÜŞ
Avcılar'da 30 daireli Öncel Apartmanı depremin ardından mühürlendi. Dün yapılan incelemede binanın bodrumundaki kolon ve kirişlerdeki demirlerde çürüme olduğu belirlendi. Betonunda deniz kabuğu bulunan bina için tahliye kararı verildi. Apartman sakinleri, yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerini terk etti.
Daha önce güçlendirme çalışması yapılan binanın demirlerinin çürüdüğü belirlendi.
ŞİLİ'DE 6.8'LİK KORKU
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
15 BİNA MÜHÜRLENDİ
Arnavutköy'de hasarlı 15 bina ile bir okul mühürlendi. Binaların akıbetine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı incelemelerden sonra karar verileceği belirtildi.
KOLON VE KİRİŞLERİ ÇÜRÜMÜŞ
Avcılar'da 30 daireli Öncel Apartmanı depremin ardından mühürlendi. Dün yapılan incelemede binanın bodrumundaki kolon ve kirişlerdeki demirlerde çürüme olduğu belirlendi. Betonunda deniz kabuğu bulunan bina için tahliye kararı verildi. Apartman sakinleri, yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerini terk etti.
Daha önce güçlendirme çalışması yapılan binanın demirlerinin çürüdüğü belirlendi.
ŞİLİ'DE 6.8'LİK KORKU
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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