İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kendisini güvende hissetmek isteyen vatandaşlar depreme dayanıklı konutlar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmaların başında da depreme dayanıklı evlerin fiyatı geliyor. Depreme dayanıklı evlerin fiyatları semtine ve metrekaresine göre değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul'daki depreme dayanıklı evlerin ortalama fiyatları...

30.09.2019 08:28 - Son Güncelleme: 30.09.2019 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





