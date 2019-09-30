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İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kendisini güvende hissetmek isteyen vatandaşlar depreme dayanıklı konutlar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmaların başında da depreme dayanıklı evlerin fiyatı geliyor. Depreme dayanıklı evlerin fiyatları semtine ve metrekaresine göre değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul'daki depreme dayanıklı evlerin ortalama fiyatları...

30.09.2019 08:28 - Son Güncelleme: 30.09.2019 08:30
İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların güvenli evlere olan talebi artmaya başladı.

İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İlan sitelerinde ise depreme dayanıklı olduğu belirtilen evler çoğaldı. Artçı sarsıntıları devam eden depremle birlikte eski evlere olan güven azaldı.

İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İlanlarda depreme dayanıklı olduğu iddia edilse de bodrum kattan çatıya kadar binanın incelenmesinde fayda var.

İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

İşte İstanbul'da depreme dayanıklı evlerin fiyatları:

Ataşehir
295 bin lira-790 bin lira

İstanbul'da depreme dayanıklı evler ne kadar? İşte güncel liste

Avcılar
269 bin lira – 520 bin lira

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