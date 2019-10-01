7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir deprem ile bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı.

Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.



*İstanbul'da son depremin meydana geldiği fay enlemi

FAYA YAKIN İLÇELERE ÖNCELİK VERİLECEK

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.

39 İLÇEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçe belediyesine gönderilen yazılarda en riskli yapıların tespitlerinin yapılması istenmişti.

Belediyeler tarafından ilçe bazında yapılacak tespitlerin ardından her belediyenin kendi kentsel dönüşüm planını hazırlayarak bakanlığa sunması bekleniyor.

Bakanlığın onayı ve çeşitli finansman desteklerinin de devreye alınmasıyla birlikte dönüşüm seferberliği de başlatılmış olacak.

FİNANS DESTEĞİ VERİLECEK

Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.

İSTANBUL'DA 400 BİN RİSKLİ YAPI VAR

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 binin İstanbul genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor.

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.

1999 YILI MİLAT KABUL EDİLDİ

Uzmanların yapılara yönelik risk tanımlaması yaparken milat olarak belirlediği tarih ise 1999 depremi öncesi ve sonrası şeklinde ifade ediliyor.

17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında çıkarılan yapı denetim yasası ile o tarihten itibaren yapılan tüm inşaatlar için betondan demire kadar çok sayıda yapı malzemesine standart getirildi.

EN YAŞLI İLÇE BEYOĞLU

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

EN GENÇ İLÇE SULTANBEYLİ

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.



*İstanbul'un bölgelere göre bina yaş ortalamaları

FAYA YAKIN 20 İLÇE

Son olarak 5,8'lik deprem sonrası gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

ANADOLU YAKASI ZEMİN OLARAK DAHA SAĞLAM

Olası büyük bir depremde faya yakın olan ilçelerdeki yıkım ise aynı oranda olmayacak. Çünkü İstanbul zemin haritasına bakıldığında zemini en sağlam ilçelerin fay hattına yakın olsa da mega kentin Anadolu Yakası'nda olduğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise özellikle 'Risk Haritası'nda fay hattına yakınlığı ile bilinen kırımızı alan içerisinde yer alan ilçelerde kaya yoğunluğunun yer yer yüzde 20'nin altında ağırlıkla ise yüzde 20 ile 50 arasında olduğu gözüküyor.



*İstanbul zemin haritası

EN BÜYÜK ETKİYİ GÖRECEK İLÇE

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8'lik depremin ardında Fatih'e bağlı Yedikule'de bulunan tarihi surlarda da büyük yarıkların olduğu görülmüştü.



*5,8'lik İstanbul depreminin ardından Yedikule'deki tarihi surlarda büyük yarıkların oluştuğu gözlenmişti

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

Uzmanlar, olası depremde Avrupa Yakası'nda yıkımın yüzde 65, Anadolu yakasında ise yüzde 35 olacağını tahmin ediyor.