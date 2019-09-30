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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 11:08

beşik gibi sallanıyor! uzmanı uyardı: 1 ay daha sürebilir

'da meydana gelen 5,8'lik in ardından 400 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu gece yarısından itibaren ise 10 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem uzmanı Öğretim Üyesi , "Birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir." dedi.

Deprem uzmanı uyardı: 1 ay daha sürebilir

Kandilli Rasathanesi verilerine göre;gece yarısı itibariyle sabah saat 05:31'e kadar 'da 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 1.9 olarak kaydedildi.

ARTÇILAR SÜRECEK
4,6 ve 5,8'lik lerin ardından günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla ilgili konuşan deprem uzmanı Öğretim Üyesi , "5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da. Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler" dedi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmış, depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, , 'de okullar tatil edilirken Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'de de hissedilmişti.

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