2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Münevver Karabulut 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014'te intihar ederek hayatına son vermişti. Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair iddiaların ardından Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını talep etmişti. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi üzerine başlatılan soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsi fotoğraf ve görüntülerinde bilirkişi incelemesi yapıldı.