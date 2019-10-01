DASK nedir? İşte İstanbul depremi sonrası DASK ile ilgili merak edilenler
İstanbul'da meydana gelen ve büyük depremin habercisi olduğu iddia edilen 5,8'lik depremin ardından gözler DASK'a ve Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) döndü. İstanbul'da bulunan konutların yüzde 63'ü sigortalı. Sigortalı olmayan konutlar ise depremin ardından poliçe düzenletmeye çalışıyor. 100 metrekarelik bir daire için deprem bölgesinde DASK primleri yıllık 100 TL ile 239 TL arasında değişiyor. İşte DASK'a dair merak edilen tüm detaylar...
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından gözler DASK'a ve Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) çevrildi. İstanbul'daki konutların yüzde 63'ü sigortalı. Sigortası olmayanlar ise deprem sonrası acil poliçe düzenlettirmeye çalışıyor. 100 metrekare daire için deprem bölgesine göre DASK primleri yılda 100 TL ile 239 TL arasında değişiyor. İşte zorunlu deprem sigortasında tüm merak edilenler...
1) HANGİ HASARLARI KAPSAR?
Deprem nedeniyle konutta yangın çıkarsa, patlama olursa yine deprem nedeniyle tsunami veya yer kayması oluşursa bunların vereceği zarar DASK kapsamında. Bunların dışında konuttaki eşyalarda meydana gelen zararlar ve kişilerin uğrayacağı bedeni zararlar sigorta kapsamında değildir.
2) TÜM BİNALARA DASK YAPILIYOR MU?
Belediye sınırları içindeki konutlar için geçerli. Konutun tapuya kayıtlı olması gerekiyor. Binaların içindeki ticarethane, bürolar da sigorta kapsamında. Kat irtifakı tesis edilmiş, tapuda cinsi tashihi yapılmayıp tapuda arsa olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri de sigortalanıyor. Ancak kaçak yapılar ve işyerleri DASK kapsamı dışındadır. Ayrıca kamu kurumlarına ait binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar da kapsam dışında.
3) APARTMANDAKİ ORTAK ALANLAR DA SİGORTA KAPSAMINDA MI?
Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler gibi tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar da sigorta kapsamına giriyor. Bir depremde sigorta sahiplerine hissesi oranında hasar ödemesi yapılıyor.