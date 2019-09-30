İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı. Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada;

"26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz:" denildi.