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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 14:55

Son dakika: Valilikten 'daki hasarlı okullarla ilgili flaş açıklama! Öğrenciler hangi okullara gidecek?

Son dakika haberine göre Valiliği'nden 5,8'lik sonrasın ağır hasarlı 29 okulun tespit edilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Misafir okul ve ikili eğitim olacak." denildi.

Valilikten İstanbul'daki hasarlı okullarla ilgili flaş açıklama!

'da 5.8'lik sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı. Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada;
"26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.
Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz:" denildi.

İşte hasarlı okullarda kaydı bulunan öğrencilerin gideceği okulların listesi

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