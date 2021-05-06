RAMAZAN İMSAKİYE
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Zeytinburnu son dakika bina çöktü! 5 katlı bina çökme anı videosu izle...

Zeytinburnu son dakika bina çöktü! 5 katlı bina çökme anı videosu izle...
06.05.2021 11:03
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İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı bina çöktü. Gece seslerin gelmesi üzerine boşaltılan bina sabah saatlerinde çöktü. Ekipler bölgeye sevk edildi. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. Binanın çökme anları ise saniye saniye bir cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde boşaltılan 5 katlı bina çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda can kaybı ise yok.

Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti.

Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

İLK KARELER

Oluşan enkaz sonrası bölgeden ilk kareler de geldi.

İşte Zeytinburnu'da çöken binanın enkazından ilk kareler

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