RAMAZAN İMSAKİYE
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Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?
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Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasına saatler kaldı. Piyasaların gözü kulağı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki Merkez Bankası'nın açıklayağı faiz kararında. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda faiz kararını sabit yönlü kullanan Merkez Bankası, bu ay da kararını vererek kamuoyuna duyuracak. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


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