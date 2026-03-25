Yalova’da işçi servisi devrildi: 1 ölü 20 yaralı

Yalova’da tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu G.U. (57) isimli kadın öldü, sürücü ile birlikte 20 kişi yaralandı.

İşçi Servisi Yan Yattı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde, sabah saat 08.00 sıralarında yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Gemlik'ten Çiftlikköy istikametine tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, sürücü Ş.U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, işçilerden G.U. isimli kadının maalesef yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 20 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Vali Usta'dan Açıklama Geldi

Olay yerinde incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya dair adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Vali Usta, "İçinde 21 kişinin bulunduğu işçi servisi yan yattı. Maalesef bir kadın çalışanımız vefat etti. Diğer yaralılarımızın durumları kontrol altında ve gerekli tedavileri süratle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

