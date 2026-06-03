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Yolcu otobüsleri hedefte: 657 bin liralık rekor ceza da magandaları durduramadı!

Yolcu otobüsleri hedefte: 657 bin liralık rekor ceza da magandaları durduramadı!

Son bir haftada otobüslerin hedef alındığı bir dizi kavga haberleri kamuoyuna yansıdı. Mersin'de ve Balıkesir'de yol kesen trafik teröristlerine rekor cezalar verildi. İstanbul'da ise bir grup motosikletli İETT otobüsüne saldırdı. Şişhane'deki olayda aracın camları yumruklandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir başka motosikletli elindeki cisimle seyir halindeki otobüsün camlarını patlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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