Sultangazi'de iki sürücünün tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Otobüsün önünü kesip camını kıran ehliyetsiz sürücüye 420 bin TL ceza

Yolcu otobüsleri hedefte: 657 bin liralık rekor ceza da magandaları durduramadı!

Otobüsün önünü kesip camını kıran ehliyetsiz sürücüye 420 bin TL ceza