Yolcu otobüsleri hedefte: 657 bin liralık rekor ceza da magandaları durduramadı!
Son bir haftada otobüslerin hedef alındığı bir dizi kavga haberleri kamuoyuna yansıdı. Mersin'de ve Balıkesir'de yol kesen trafik teröristlerine rekor cezalar verildi. İstanbul'da ise bir grup motosikletli İETT otobüsüne saldırdı. Şişhane'deki olayda aracın camları yumruklandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir başka motosikletli elindeki cisimle seyir halindeki otobüsün camlarını patlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam