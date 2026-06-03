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Yerebatan Sarnıcı’nda yeni dönem: Türk vatandaşlarına ücretsiz oluyor!

Yerebatan Sarnıcı’nda yeni dönem: Türk vatandaşlarına ücretsiz oluyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı'nda, tahliye ve mülkiyet teslim süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan söküm işlemleri nedeniyle tarihi yapıda oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesi için kapsamlı bir onarım çalışması başlatılırken; restorasyon işlemlerinin ardından 6 Haziran Cumartesi günü yeniden kapılarını açacak olan tarihi sarnıcın, alınan yeni kararla birlikte Türk vatandaşları tarafından tamamen ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği açıklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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