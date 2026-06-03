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Otobüsün önünü kesip camını kıran ehliyetsiz sürücüye 420 bin TL ceza

Otobüsün önünü kesip camını kıran ehliyetsiz sürücüye 420 bin TL ceza

Mersin'de yol verme tartışmasında belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran Tofaş otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 420 bin TL ceza kesildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediye otobüsünün önünü keserek camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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