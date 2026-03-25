İzmir Karabağlar'da korkutan yangın: Mobilya atölyeleri alev alev

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyhan Mahallesi'ndeki mobilyacıların yoğun olduğu bölgede yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıktığı ilk anlar ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevkiyatı haberimizdeki videoda yer alıyor.

Alevler atölye ve depolara sıçradı: Dron ile havadan görüntülendi

Kısa sürede büyüyen alevler; boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile iki ayrı mobilya deposuna sirayet etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının boyutu ve ekiplerin alevlerle mücadelesi dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sadece itfaiye değil, tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İzmir Karabağlar'daki mobilyacılar sitesinde ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sanayi sitesindeki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ise söndürme işlemlerinin ardından başlayacak.