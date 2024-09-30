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Van Ferit Melen Havalimanı'nda Yangın Paniği! Yolcular Tahliye Edildi, Seferler Durduruldu
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda Yangın Paniği! Yolcular Tahliye Edildi, Seferler Durduruldu

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 13:44 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 13:44

Van Ferit Melen Havalimanı'nda sabah saatlerinde çıkan yangın büyük korkuya yol açtı. Bekleme salonlarını kaplayan duman nedeniyle yolcular tahliye edilirken, uçak seferleri geçici olarak durduruldu. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı tespit edildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyük paniğe neden oldu. Terminal binasının bekleme salonlarını bir anda duman kapladı. Olay yerine hızla müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi ve havalimanı itfaiye ekipleri, yangının kaynağının elektrik panosu olduğunu belirledi.

Yolcular tahliye edildi, uçak seferleri durduruldu

Yangının çıkmasının hemen ardından havalimanı yönetimi yolcuları hızla terminal dışına tahliye etti. Uçak seferleri ise güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliye edilmesinin ardından havalimanı operasyonlarına yeniden başladı.

Yangının sebebi elektrik arızası

İncelemeler sonucunda yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sırasında kaydedilen görüntülerde, dumanların yoğun olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi an be an yer alıyor. Vatandaşlar arasında büyük panik yaşanırken, güvenlik önlemlerinin hızlıca alınması olası bir facianın önüne geçti.

Havalimanı kısa sürede normale döndü

Yangının kontrol altına alınmasının ardından dumanlar tahliye edildi ve yolcular tekrar terminal binasına alınarak uçak seferlerine devam edildi.

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