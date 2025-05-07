Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş!

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nda, gece yarısı korkunç bir cinayet meydana geldi.
İddiaya göre, çocuklarından haber alamayan anne, eve gittiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
Anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi . Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.
16 yaşındaki Melisa Şimşek'in ellerinin bağlı olduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Çocuklarını öldürülmüş halde bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi.