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Manavgat’ta ATV kazası: İki animatör can verdi!
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Manavgat'ta ATV kazası: İki animatör can verdi!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 18:52:10 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 18:53:08

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ilıca-Kumköy yolunda meydana gelen ATV kazasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarparak takla attı. Kazada iki arkadaş hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca-Kumköy yolunda tekeri kopan ATV'nin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada otelde animatör olarak çalışan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Ilıca-Kumköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Ilıca yönüne seyir halinde olan Yaman Akıncı (36) idaresindeki 48 BH 398 plakalı ATV, sağ arka tekerinin kopması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı. Meydana gelen kazada ATV sürücüsü Yaman Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Lütfullah Gökdere (29) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökdere, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan yakınları ve arkadaşları olay yerine koşarken, iki gencin aynı otelde animatör olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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