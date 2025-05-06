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Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü!
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Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 20:54:33

Boğaziçi Mahallesi’nde su kanalı yanında otomobil içinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan Emre Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde, gece saatlerinde, Emre Bulut (29), otomobil içinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, 34 AN 9654 plakalı otomobil ile su kanalı yanına gelen Bulut ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle Bulut'a ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi . Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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