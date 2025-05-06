Çorum’da dünürler arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 23:06:05

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8. Sokak'ta, genç çift arasında yaşanan tartışmanın ardından kadın babaevine döndü. Üç gün sonra eşini arayarak kendini evden almasını istedi. Bunun üzerine damat, babasıyla birlikte kayınpederinin evine gitti.

İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada damadın babası, tabancayla ateş ederek kayınpeder A.G.'yi (52) bacağından, gelininin kardeşi E.G.'yi (28) ise elinden vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisini gözaltına aldı . Olayla ilgili inceleme başlatıldı.