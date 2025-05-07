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Konya Karatay’da trafik kazası: 2 yaralı
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Konya Karatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 7.05.2025 01:36:55

Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarptıktan sonra bir iş yerinin bahçesine uçtu. Takla atan araç hurdaya dönerken, kazada 2 yolcu yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde , saat 22.15 sıralarında, Karaman Caddesi Kavşağı'ndan Konya Şehir Hastanesi istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 45 HB 1826 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımda park halindeki 42 BAV 257 plakalı kamyona çarptı, ardından bir iş yerinin bahçesine uçarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü . Sürücünün, uykusu geldiği için aracın kontrolden çıktığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından iş yerinin bahçesine uçan otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

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