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Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında

Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında
27.02.2023 18:28 - Son Güncelleme: 27.02.2023 18:29

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Amasya'da iş yerinin önünde duran şahsın üzerine akli dengesi yerinde olmayan şahsın attığı asfalt parçası düştü. Talihsiz adamın yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Celaleddin Kayış’ın kafasına akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın attığı büyük asfalt parçası isabet etti. Yere düşerek hareketsiz halde yatan evli ve 3 çocuk babası Kayış ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kayış, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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