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Meteoroloji uyardı! Yağmur ve kar yağışı yolda...

Meteoroloji uyardı! Yağmur ve kar yağışı yolda...
27.02.2023 20:06 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:08

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Şubat ayının son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına odaklandı. Günümüzde hava durumu tahminleri milyonlarca insanın günlük hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle kış aylarında yapılan uyarılar yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu hafta ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava görülecek. Öte yandan uzmanlar Mart ayının ilk haftalarından itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışı beklendiğini ifade ediyor.

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