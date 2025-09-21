PODCAST CANLI YAYIN

Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı

Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyüyerek, bitişik binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişik binanın çatısına da sıçradı. Yoğun duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrasında 2 binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bunlar da Var

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle