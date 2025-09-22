PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde gittikçe artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

TEM Otoyolu'nun Halkalı-Bahçeşehir yönündeki kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'na kadar devam ediyor.

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.


İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.
Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.

