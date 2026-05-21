İstanbul güne sağanak yağışla başladı: Maltepe'de Altıntepe Tüneli'ni su bastı

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Maltepe Altıntepe Tüneli'nde su birikintileri oluştu. Tünel içerisinde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suyla kaplanan yolda yavaş ilerlerken, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceği yönündeki uyarılar devam ediyor.