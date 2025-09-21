Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı

Doğu Karadeniz'in sahili ve iç kesimlerinde şiddetli yağış yerini zirvelerde kara bıraktı

Mardin’de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada