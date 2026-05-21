Hatay'da aşırı yağışla birlikte çöken yol 5 aracı yuttu

Hatay'da aşırı yağış sonrası çökme yaşanan yolda 5 araç zarar gördü. Çökme yaşanan yol ve mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde yolda çökme yaşandı. Çökme yaşanan bölgede park halinde bulunan 5 araç zarar gördü. Zarar gören araçları kurtarmak için vatandaşlar, ekiplerden yardım bekliyor. Çökme yaşanan yol ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

