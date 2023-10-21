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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 08:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 09:13

Uşak'ta çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Uşak merkez Dikilitaş Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Yaşanan olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın merkezine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde, 1. Dut Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kavgada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler arasında karşılıklı ateş açıldı, sonucunda ise K.Ç. (25) ve S.E. (27) silahla vuruldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılardan K.Ç., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.E. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, K.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarına hızla başladı. Bu olayın ardındaki sebep ve sorumluların tespiti için soruşturma devam ediyor.

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