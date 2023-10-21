Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı.
"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" açıklamasına yaparak operasyona ilişkin detayları duyurdu.
İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;
EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN'DA DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2023
1️⃣6️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️
❌Edirne Gümrük Muhafaza… pic.twitter.com/J39B3ebOfj