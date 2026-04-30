Aydın'da çıkan kavgada Ömer İncekaya pompalıyla öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Muğla Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna saçmalar isabet eden Ömer İncekaya, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, İncekaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.