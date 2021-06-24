Türkiye'nin en iyi sesli içerik platformu ''7/24'' açıldı

Turkuvaz Medya'nın yeni projesi 724 Dinle yayın hayatına başladı. Web, mobil ve uygulama olarak hizmete giren 724dinle.com'da gündeme ilişkin güncel, spor, ekonomi, yaşam haberlerinin yanı sıra çocuk masalları, sesli kitap, eğitici ve öğretici birçok seslendirme de sizleri bekliyor.

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu Turkuvaz Medya, yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen 724dinle projesi ile gündeme ilişkin en güncel haberlerin yanı sıra spordan sanata, ekonomiden yaşam haberlerine varıncaya kadar binlerce haber sizin için seslendirildi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SESLENDİRME SANATÇILARI İLE İŞBİRLİĞİ

Özellikle günlük yaşamda okumaya vakti olmayanlar, 724dinle aracılığı ile gündemi yakından takip edebilecek ve en yeni haberleri Türkiye'nin en iyi seslendirme sanatçılarının ağzından dinleyebilecek.

SADECE SİZE ÖZEL

724dinle 'ye üye olarak kendinize özel favorilerinizi oluşturabilir, takip listesinizi düzenleyebilir ve çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.

TAKVİM.COM.TR HABERLERİ VE YAZARLARI DA 724DİNLE'DE!

Takvim.com.tr'ye ait günün en çarpıcı haberleri, özel röportajlar, gündeme damga vuran gelişmeler ve birbirinden değerli birçok Takvim Gazetesi yazarı da 724dinle'de sizlerle buluşuyor.

KUR'AN-I KERİM CÜZ VE MEALLERİ DE SESLİ DİNLENEBİLİYOR

724dinle'de Kur'an-ı Kerim cüzleri, mealleri ve sureleri de dinleyicilerle buluşuyor. En güzel sesli sanatçılar sizler için Kur'an-ı Kerim cüzleri, mealleri ve surelerini seslendirdi.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI!

724dinle büyükler kadar çocuklar için de yüzlerce içerik sunuyor. En güzel çocuk masalları, sesli kitaplar, eğitici ve öğretici içerikler ve dünya klasiklerinden temel eserlerimize varıncaya kadar birçok farklı içerik 724dinle.com'da yer alıyor.

TEK TIK UZAĞINIZDA

724dinle.com'a web ve mobilin yanı sıra akıllı telefonlarınıza indireceğiniz 724dinle uygulaması ile de ulaşabilirsiniz.

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