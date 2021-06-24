Manisa’da aşırı rüzgar 50 yıllık çınar ağacını devirdi

Manisa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı rüzgar toz bulutlarına yol açarken, Kula ilçesindeki bazı noktalarda da ağaçlar devrildi. İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı.
50 YILLIK AĞAÇ DEVRİLDİ
İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren fırtınada okulun çatısının uçması kameralara yansırken uçan parçalar ve tehlike oluşturan çatı parçaları itfaiye ekipleri tarafından alındı.