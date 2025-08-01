Trabzon'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem T.'nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.