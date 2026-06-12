Kapalıçarşı'da trafoda yangın paniği

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 13:45

Yangın, saat 11.30 sıralarında Beyazıt'ta bulunan Kapalıçarşı'daki bir iş yerinin trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşmasına neden oldu. Dumanın çarşı içerisinde yayılması üzerine vatandaşlar ve esnaf panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle Kapalıçarşı'nın bazı bölümlerinde yoğun duman oluştuğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar meydana geldi. Yangının trafoda meydana gelen kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.