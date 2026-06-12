CANLI YAYIN
Geri
Kapalıçarşı'da trafoda yangın paniği

Kapalıçarşı'da trafoda yangın paniği

Fatih Kapalıçarşı'da trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlar ve esnaf kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Beyazıt'ta bulunan Kapalıçarşı'daki bir iş yerinin trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşmasına neden oldu. Dumanın çarşı içerisinde yayılması üzerine vatandaşlar ve esnaf panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle Kapalıçarşı'nın bazı bölümlerinde yoğun duman oluştuğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar meydana geldi. Yangının trafoda meydana gelen kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

12 yaşındaki Güneş'in vefat ettiği kaza kamerada
12 yaşındaki Güneş'in vefat ettiği kaza kamerada
Kayseri'de kavşakta korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı - VİDEO
Kayseri'de kavşakta korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı - VİDEO
Manisa'da Bayram Doğru'nun öldüğü feci traktör kazası kamerada
Manisa'da Bayram Doğru'nun öldüğü feci traktör kazası kamerada
Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO
Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle