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Bir aile, bir tabela, iki can: Kocaeli’de yürek yakan kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yön tabelasına çarpan otomobilde can pazarı yaşandı. Kazada anne Yeter Atak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 7 yaşındaki oğlu da hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Aileden geriye acı ve sessizlik kaldı.

Kocaeli'de dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli yol ayrımında meydana gelen kazada, bir aile büyük bir trajedi yaşadı. M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yön tabelasına çarparak takla attı.

Araçta bulunan Yeter Atak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki oğlu da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.A. ve diğer iki çocuk ise tedavi altına alındı.

Ailenin cenazeleri, memleketleri Yozgat Saraykent'e gönderildi. Anne ve oğul bugün yan yana toprağa verilecek.

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