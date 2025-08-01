Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sabaha karşı saat 06.45'te meydana gelen olayda, izinli olarak ailesinin yanına gelen çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez (35), eşini ve iki çocuğunu uyurken başlarından vurduktan sonra aynı beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay yerine gelen ekipler, 33 yaşındaki Nazlı Söylemez ile çocukları Yağız (7) ve Duru'nun (2) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru da yolda yaşamını yitirdi.

Aile yakınlarının feryatları, olay yerini yasa boğdu. Söylemez ailesinin 2017 yılında evlendiği, babanın ailesini Şırnak'a götürmediği ve yaklaşık 6-7 milyon TL borç nedeniyle psikolojik çöküntü yaşadığı öne sürüldü.