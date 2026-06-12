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Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı

Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı

Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız kardeş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Karataş ilçesindeki Çamlık Mesire Alanı'ndaki sahilden denize giren 2 kız çocuğunun suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Sahildeki bir kişi, boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşlarındaki kardeş oldukları belirtilen çocukları kucağına alarak kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, çocukları ambulansla Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, sahildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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