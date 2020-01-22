Kocaeli İzmit’te, Ömer Karabıyık'ın iş yerinde tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası patladı. Ömer Karabıyık bataryanın yüzüne doğru patlamasının şokunu yaşarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Tamir etmeye çalıştığı telefon bomba gibi patladı!22.01.2020 21:12
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