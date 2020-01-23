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Manisa'daki 5,4'lük deprem anı kamerada | Saniye saniye görüntülendi

Manisa'daki 5,4'lük deprem anı kamerada | Saniye saniye görüntülendi

23.01.2020 00:33

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem anı kameralara yansıdı.


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