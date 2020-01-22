Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden anlar! Kendisini aldatıp başkasına kaçan karısı Hülya'ya gözyaşları içinde yalvardı (22 Ocak Çarşamba) 22.01.2020 19:40

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da şoke eden bir olaya tanıklık edildi! 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy ile kayınpederi Esra Erol'da canlı yayınına konuk oldu. Recep Özsoy'un internetten tanışarak evlendiği eşi Hülya Özsoy, yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'e kaçıp Yörük'le nişanlandı. Esra Erol'da programının bugün ki canlı yayınlanan bölümüne eşini ve ailesini Arif Yörük için terkeden Hülya Özsoy katıldı. Hülya Özsoy, Arif Yörük'e kaçtıktan sonra eşi Recep Özsoy'la ilk kez karşı karşıya geldi. Dün eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy bugün de ağlayarak eşi Hülya'ya yalvardı. Ağızları açık bırakan itiraflara sahne olan programda gergin anlar yaşandı. İşte Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden anlar...

Recep Özsoy, evden kaçan eşi Hülya ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geldi.Recep Özsoy, Arif Yörük ile kaçan eşine, "Seninle tartıştık, kavga ettik bir kez sana vurdum mu?" derken, eşi Hülya, "Vurdun" diyerek yanıtladı.

BABAM VE ANNEM RECEP'İ KORUDU

Hülya'nın babası ve Recep Özsoy aile arasında olur derken, Hülya annesinin ve babasının hep damatları Recep'i koruduğunu savundu.Recep, eşi Hülya'ya Arif Yörük'ün yarın bir gün onu bırakacağını söyledi. Öte yandan Arif Yörük'ün babasının Hülya'ya şiddet uyguladığını iddia etti.Hülya yaşananları inkar etmeyerek, "Tokat atmadığını inkar etmiyorum attı ama şikayetçi miyim, değilim." dedi.Hülya, Arif Yörük ile 4 yıl önce tanıştığını da açıkladı.