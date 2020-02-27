Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Halit Güleç görevden uzaklaştırıldı 27.02.2020 18:37

Son dakika haberine göre Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika haberine göre Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.