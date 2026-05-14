CANLI YAYIN
Geri
Tarım işçilerini taşıyan servis tıra arkadan çarptı: 13 işçi yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis tıra arkadan çarptı: 13 işçi yaralı

Aksaray-Adana karayolunda dehşet anları yaşandı. Tarım işçilerini tarlaya götüren minibüs, önünde ilerleyen tıra hızla çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan işçiler, ekiplerin yoğun çabasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya giden tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerek paramparça oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan 13 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Erzurum Oltu'da silahlı kavga: Alican Zengin vefat etti
Erzurum Oltu'da silahlı kavga: Alican Zengin vefat etti
Şırnak'da şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR’ın şoförü öldü
Şırnak'da şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR’ın şoförü öldü
Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Burdur'da feci kaza: Burak Dilli kurtarılamadı
Burdur'da feci kaza: Burak Dilli kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle