Tarım işçilerini taşıyan servis tıra arkadan çarptı: 13 işçi yaralı

Olay, Aksaray-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya giden tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerek paramparça oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan 13 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.