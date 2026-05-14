Şarkışla’da korkunç kaza: İnşaattaki asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen kazada, asansör boşluğuna düşen 52 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Düştüğü yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan yaralı kadın, ileri tedavi için Sivas merkeze sevk edildi.

Karanlık Boşluğa Düştü

Olay, Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında bulunan 52 yaşındaki S.Ö., zemin kattaki asansör boşluğunu fark etmeyerek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Beton zemine çarpan kadının çığlıklarını duyan çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ve polislerin titiz çalışması sonucu bulunduğu asansör boşluğundan çıkarılan S.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'a Sevk Edildi

Hastanede muayene edilen S.Ö.'nün vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.