Kavşakta feci kaza: Motosiklet yayaya çarptı, 2 genç vefat etti

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Çelik yönetimindeki motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ve yaklaşık 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yola savrularak ağır yaralandı.

Hastanede Acı Haberler Art Arda Geldi

Silah sesi andıran çarpışma gürültüsünü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile üzerinden kimlik çıkmayan yaya, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.Özel bir hastanede tedavi altına alınan sürücü Muhammed Çelik ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kimliği belirsiz yaya, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.